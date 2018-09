UNDER 17. La prima gioia dei ragazzi di Fratini: battuto per 1-0 il Sassuolo

UNDER 17 – La stagione 2018/2019 dell’Under 17 di Fabrizio Fratini inizia con una bella vittoria. I ragazzi classe 2002 hanno battuto il Sassuolo per 1-0 al Melli. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo (per la prima volta di 45 minuti) con Bertini, al 40esimo i biancocelesti trovano la rete con Marras. Nella ripresa la Lazio prova a congelare il risultato, ma i neroverdi si chiudono bene. Nulla da fare per gli ospiti che non riescono a trovare il pareggio ed i ragazzi Fratini conquistano i primi 3 punti.