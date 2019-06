Under 21, Kean e Zaniolo esclusi da Di Biagio

UNDER 21 KEAN ZANIOLO – Di Biagio per vincere farà a meno di due elementi importanti. Kean e Zaniolo sono stati esclusi perché avrebbero fatto tardi alla riunione pre-partita. Questa sera non ci saranno per motivi disciplinari. Il centrocampista della Roma avrebbe visto comunque la partita dalla tribuna per via della squalifica rimediata nelle due ammonizioni nei primi due incontri, contro Spagna e Polonia. Kean avrebbe invece sicuramente giocato dall’inizio questa sera. Per l’attaccante non si tratta del primo provvedimento disciplinare ricevuto in azzurro perché anche in Under 19 aveva ricevuto una sanzione simile.