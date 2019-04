Under: “Ho fatto i complimenti a Emre per i gol contro la Lazio”

ROMA – Under ha parlato ai microfoni di DAZN del suo connazionale Emre Belozoglu, ex centrocampista dell’Inter, che in passato fece due gol alla Lazio in una sfida del 2002: “La doppietta di Emre con la Lazio? Certo, ho rivisto gli highlights di quella partita. Ha fatto due gol bellissimi, uno di destro e uno di sinistro, se non ricordo male un pallonetto: gli ho fatto i complimenti”.