Uno contro tutti, storia di Manzini e della lazialità

MANZINI LIBRO – Maurizio Manzini, simbolo imperscrutabile di Lazio. Dal 1971 è un esempio per tutti, i tifosi lo amano per il servizio amorevole prestato alla Lazio. Cresciuto in un ambiente familiare totalmente giallorosso, era da subito stato Uno contro tutti, come il titolo del libro a cura di Michele De Angelis: lo scrittore, attraverso le parole, i racconti e le sensazioni dello stesso ​Manzini ripercorre la storia dell’uomo e del dirigente sino ai giorni nostri. Uno contro tutti, è una storia di Lazio e lazialità.