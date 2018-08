Van Den Buijs: “Wesley ha avuto difficoltà all’inizio, ma poi è migliorato tanto”

WESLEY LAZIO MERCATO – Wesley, brasiliano in forza al Bruges, è entrato nel mirino della Lazio in questa sessione estiva di mercato. In Belgio, come riporta voetbalbelgie.be l’ex assistente Stan Van Den Buijs ha parlato del giocatore: “Quando Wesley è arrivato, non ha avuto un buon impatto, ha lavorato moltissimo per migliorarsi. Ora il suo senso della posizione è molto migliorato ed è più preciso nel lavoro di squadra e fa molti meno errori sia a livello offensivo che difensivo. Non capisco perché non venga seguito da un club inglese”.