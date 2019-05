VAR, Nicchi: “Poco da migliorare”. Poi sul debutto in B…

VAR NICCHI INTERVISTA – Dopo un’altro anno in cui ha fatto da protagonista, Nicchi ha promosso definitivamente il Var. I risultati ottenuti sono tutti catalogati. Lavoriamo per affinare l’uso della tecnologia il più possibile, ma siamo a livelli in cui c’è poco da modificare”, le sue parole alla presentazione dell’accordo con Net Insurance, nuovo sponsor dell’associazione.

SERIE B – Può debutto del Var in B ha detto: “All’inizio c’era scetticismo perché non eravamo pronti a livello numerico per operare con il protocollo Fifa. Ora stiamo facendo bene, la Var è stata utilizzata in modo corretto e il prossimo anno la porteremo anche nel campionato cadetti, all’inizio offline e poi online”.

POLEMICHE – “Non siamo abituati a tornare indietro per parlare di quello che è successo. Il nostro modo di operare è diverso: analizziamo le cose positive e quelle meno positive con l’obiettivo di lavorare per oggi e per domani. Se alla bravura si aggiunge la tecnologia possiamo solo migliorare, e nel giro di due/tre anni molti arbitri esperti lasceranno spazio a un sacco di ragazzi pronti e preparati”.