Verona, UFFICIALE: Juric nuovo allenatore. Il comunicato

VERONA JURIC – Sarà Ivan Juric a guidare il Verona per la prossima stagione di Serie A. Come riporta il sito ufficiale del club, l’ex rossoblù guiderà il club scaligero per rilanciarsi. Di seguito il comunicato.

IL COMUNICATO – “L’Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Jurić la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. L’allenatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020. Con sincera stima il Club ringrazia Alfredo Aglietti e il suo staff, esempi di professionalità, audacia e attaccamento a questi colori dimostrati con il raggiungimento della promozione in Serie A, e augura loro le migliori fortune per il futuro.”