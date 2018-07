PAIDEIA. Oggi visite per Lukaku, domani partenza per Auronzo (VIDEO)

VISITE PAIDEIA LAZIO LUKAKU MILINKOVIC CACERES – E’ tempo di visite in Paideia per altri tre giocatori della Lazio. Oggi alle 14 tocca proprio a Jordan Lukaku. Il difensore belga, visto inizialmente lontano dal club biancoceleste data anche la sua assenza in ritiro, si sottoporrà alle prove di routine prima di riunirsi al gruppo (nonostante l’interesse di Everton e Leicester). Stessa sorte per Milinkovic-Savic, anche il suo destino sembra ancora non scritto, e l’uruguaiano Martin Caceres, non insieme agli altri in ritiro ad Auronzo visto che sono reduci dai Mondiali di Russia. Per loro le visite sono previste per lunedì 30 luglio e il rientro in allenamento il 1 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 – Oggi, giorno del suo compleanno, il calciatore belga si è presentato presso la Clinica Paideia per svolgere le visite mediche di idoneità. Per domani è invece prevista la sua partenza verso Auronzo di Cadore.