Wesley: “Non ho intenzione di rimanere al Bruges tutta la vita. A gennaio anche la Lazio mi ha cercato”

WESLEY CALCIOMERCATO – La scorsa estate l’attaccante del Bruges Wesley, è stato vicino a diventare un giocatore della Lazio. Il brasiliank

MERCATO – “Penso di essere pronto per giocare a un livello più alto. Non sono l’unico, ci sono altri giocatori di Bruges che hanno dimostrato di avere la qualità per giocare in un club migliore. In ogni caso essendo ancora al Bruges non devo distrarmi. A gennaio sapevo che c’erano molte squadre che mi seguivano, compresa la Lazio. Il mio agente è andato dal presidente e gli ha detto che dovevo restare. Ciò mi ha reso felice perchè qui conosco tutti e mi trovo bene, ma non ho intenzione di rimanere tutta la mia vita al Bruges. Posso essere campione belga per la terza volta, sarebbe il quarto titolo della mia carriera”.