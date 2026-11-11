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11 Novembre 2007: 19 anni dalla morte di Gabriele Sandri

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57 minuti ago

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11 Novembre Morte Gabriele Sandri

Oggi, 11 Novembre, ricorre un triste anniversario, quello della morte di Gabriele Sandri, tifoso laziale ucciso da un poliziotto mentre andava a vedere una partita in trasferta. Il ricordo dei tifosi.

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11 Novembre 2007: la città non ha mai dimenticato Gabriele

Sono trascorsi diciannove anni dalla tragica scomparsa di Gabriele Sandri, ucciso l’11 novembre 2007 nell’area di servizio di Badia al Pino da un colpo di pistola esploso dal poliziotto Luigi Spaccarotella. Una ferita ancora aperta per tutto il mondo biancoceleste, che ogni anno si ritrova in questa giornata per ricordare Gabbo e rinnovare il proprio messaggio di denuncia. “Mai più 11 novembre” è lo slogan che campeggia per le strade di Roma e sui social, un grido che continua a chiedere di non dimenticare e che punta a lasciare un segno anche nelle generazioni future.

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