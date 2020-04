Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Oggi è nato un nuovo format della Web Radio di Lazionews.eu: “120 secondi di Lazio”. La prima puntata di oggi è disponibile sul nostro sito web. Per quanto riguarda la diffusione del coronavirus, nella giornata di oggi ci sono stati dati piuttosto positivi.

Il mondo Lazio

La società biancoceleste si prepara per ripartire nel minor tempo possibile qualora dovesse riprendere la stagione. Anche Simone Inzaghi così come i suoi giocatori continua a lavorare. Per il momento slitta il rientro a Roma di Lulic, mentre filtra ottimismo per Leiva. Acerbi torna a parlare della stagione che stava conducendo con i suoi compagni, mentre Diaconale continua a rispondere a chiunque attacchi le decisioni della società. Ciro Immobile è stato protagonista su Sky mentre Proto ha rilasciato le sue dichiarazioni sulla carriera. Infine, dalla Scozia, si continua a parlare di Hagi, in questo momento al centro del mercato.

Le altre notizie

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ribadito la gravità di un’eventuale sospensione definitiva del campionato, mentre Ceferin ha parlato dei provvedimenti europei. Tra gli ex biancocelesti nella giornata di oggi hanno preso diversi giocatori. Tra tutti Crespo e Baronio, insieme a Di Canio, Sosa e Capua. Sabatini e Prandelli concordano sul fatto che la Lazio non sarà più favorita come prima dello stop. Favorevoli alla ripresa del campionato ci sono Lo Monaco e Galliani. Infine non sono passate inosservate le parole di Bergomi e Calori sulla società biancoceleste.

