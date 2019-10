NEWS DELLA GIORNATA – Giovedì 17 ottobre, nel giorno del compleanno di Adam Marusic la Lazio si allena a Formello per preparare la sfida contro l’Atalanta di sabato. Il montenegrino è in ballottaggio con Lazzari per un posto da titolare sulla fascia. Ma come di consueto andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata.



Lazio-Atalanta

Sabato alla 15, la Lazio affronterà l’Atalanta nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Sulla sponda biancoceleste si sono espressi riguardo la gara oltre al preparatore atletico Ripert, anche Orsini, Onofri, Filippini e Delio Rossi. In casa nerazzurra, hanno detto la loro sul match: Gasperini, Ilicic e Gomez. Contro i bergamaschi, Acerbi festeggerà la 60esima presenza con la maglia dei capitolini. Infine a dirigere l’incontro sarà Rocchi.

Altre news

La Uefa ha sanzionato la Lazio con la chiusura parziale del settore Curva Nord per la gara contro il Rennes, ma ha aggiunto anche un’altra sanzione con sospensiva. Si è espresso sulla sentenza anche Arturo Diaconale. Queste le parole degli ex biancocelesti sulla corsa Champions, e in esclusiva di Ruben Sosa. Infine mentre Zazzaroni si è espresso così sul club capitolino, Gabriele Paparelli è tornato a parlare del tragico derby di 40 anni fa.