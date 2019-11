NEWS DELLA GIORNATA – Venerdì 1 novembre, inizia un mese decisivo per le sorti dei biancocelesti sopratutto in Europa League. Nel frattempo, ecco l’appello della Curva Nord, in vista de match con il Celtic. Ma come di consueto, andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata.

Milan-Lazio

Archiviata la vittoria contro il Torino, la Lazio è a lavoro per preparare il match contro il Milan. Questi i numeri dell’avversaria biancoceleste. In vista della sfida di San Siro, in casa rossonera si sono espressi a riguardo Duarte, Paquetá e Castillejo. Inzaghi vuole conquistare la terza vittoria consecutiva ed interverrà in conferenza stampa domani pomeriggio. Non parlerà alla vigilia il tecnico dei lombardi Pioli. Il doppio ex Zaccheroni ha parlato così della sfida. Anche Patrizia Panico ha detto la sua sull’incontro di domenica sera.



Immobile

In questo inizio di stagione, Ciro Immobile ha messo a segno 13 reti in 12 partite. Contro il Torino, l’attaccante campano ha siglato la quarta doppietta in campionato, e dal dischetto è una sentenza. Il numero 17 biancoceleste ha parlato così ai microfoni di SkySport. Si sono espressi sulla punta della Lazio, Sconcerti e Giannichedda.



Altre news

Mentre Cataldi sembra essersi ripreso la Lazio, Correa è pronto per il Milan. In casa Udinese, è stato esonerato l’allenatore Tudor dopo le due sconfitte con Atalanta e Roma. Infine ecco cosa fare a Roma nel weekend.

Paolo Miani