LAZIO PRIMAVERA TORINO – Torna il campionato Primavera 1. Dopo la vittoria contro la Roma, la Lazio vuole dimostrare che non è solo un’eccezione e che le 5 sconfitte consecutive che avevano fatto piombare i capitolini nelle zone basse della classifica sono solo un brutto ricordo. La Lazio farà visita al Torino, l’appuntamento è sabato alle ore 14.30 allo Stadio Filadelfia.

TORINO – La squadra granata allenata da Marco Sesia ha solo 8 punti conquistati finora, 2 in meno rispetto alla Lazio. Il modulo di riferimento sarà ancora il 3-5-2.

LAZIO – Menichini dovrà fare a meno di Franco e Ndrecka, così come Nimmermeer, già assente contro la Roma. Raul Moro ha svolto parte dell’allenamento con la squadra, non è al meglio ma potrebbe stringere i denti. Se non ci fosse, toccherebbe a Shehu. Probabile conferma del 4-3-3, lo stesso modulo visto nel derby contro la Roma. Torna anche capitan Armini, che ha scontato le tre giornate di squalifica rimediate col Cagliari.

Campionato Primavera 1, 10a giornata

Torino – Lazio

Sabato 30 novembre 2019, ore 14.30, Stadio Filadelfia di Torino

Probabili formazioni



TORINO (3-5-2) – Lewis; Ghazoini, Buongiorno, Celesia; Singo, Adopo, Greco, Onisa, Michelotti; Konè, Rauti. A disp.: Pirola, Trombini, Enrici, Ricossa, Siniega, Garetto, Rotella, Sandri, Ibrahimi, Moreo. All.: Marco Sesia.



LAZIO (4-3-3) – Alia; De Angelis, Armini, Kalaj, Petricca; Djavan Anderson, Bertini, Falbo; Cerbara, Zilli, Moro. A disp.: Furlanetto, Marocco, Cipriano, Kaziewicz, Czyz, Shoti, Cesaroni, Russo, Shehu. All.: Leonardo Menichini.



Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. di Genova)

Assistenti: Francesco D’Apice e Michele Somma.