Tempo di lettura: < 1 minuto

CLASSIFICA SCARPA D’ORO – Ciro Immobile punta la Scarpa d’Oro. Dopo i gol con la Samp, il bomber biancocelesti sale in classifica e stacca Lewandowski. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L’Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. Ecco la top ten della Scarpa d’Oro 2019/20:



1- Immobile (Lazio) – 46 punti

2- Lewandowski (Bayern Monaco) – 40 punti

2- Werner (Lipsia) – 40 punti

4- Vardy (Leicester) – 34 punti

5- Cristiano Ronaldo (Juventus) – 32 punti

6- Sorga (Flora Tallinn) – 31 punti

7- Aguero (Manchester City) – 30 punti

8- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) – 28.5 punti

9- Lukaku (Inter) – 28 punti

9- Rashford (Manchester United) – 28 punti

9- Ings (Southampton) – 28 punti

9- Aubameyang (Arsenal) – 28 punti

9- Ben Yedder (Siviglia) – 28 punti