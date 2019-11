LAZIO CHAMPIONS – Archiviata la sosta per le nazionali con la vittoria dell’Italia per 9-1 contro l’Armenia, la Lazio è pronta a tornare in campo in campionato contro il Sassuolo. I biancocelesti vogliono continuare la striscia positiva di vittorie e continuare a coltivare il sogno Champions League.

5 mosse Champions

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha stilato 5 punti per cui la Lazio deve credere alla qualificazione in Champions. Il primo fattore è Joaquin Correa che sta segnando con continuità e come non aveva mai fatto prima in carriera, può arrivare in doppia cifra. Il gruppo di Inzaghi poi ci riprova per il terzo anno consecutivo e la grande delusione del 2018. Il terzo punto è la più che probabile eliminazione dall’Europa League che potrebbe favorire i capitolini a febbraio, marzio ed aprile. In questa stagione inoltre, Immobile ed Acerbi hanno conquistato più sicurezza anche in nazionale e sono sempre più leader. Infine l’idea e la voglia di Inzaghi in questa stagione sembrano esprimere uno spirito maggiormente positivo.