FORMELLO LAZIO – Nelle ultime 6 partite la Lazio ha collezionato soltanto due vittorie e ben 4 sconfitte. I biancocelesti sono finiti ora a -8 dalla Juventus. Come riporta il Messaggero, nella giornata di ieri il presidente Claudio Lotito è arrivato a Formello ed ha chiesto spiegazioni relative al crollo avvenuto nell’ultimo periodo.



Stati generali Lazio

Come riporta Il Messaggero, squadra, staff, tecnico e medico si sono riuniti attorno ad un tavolo per discutere dei problemi di questo periodo complicato, quasi come degli “Stati generali della Lazio”. L’obiettivo di questo confronto è quello di ripartire al più presto e preparare al leglio la prossima stagione. Il presidente Lotito poi ha chiesto spiegazioni anche riguardo alcuni dissapori legati allo staff medico ed al nuovo regime alimentare.

