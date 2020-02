Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DELLA GIORNATA – Non cessa l’entusiasmo in casa Lazio, dopo la vittoria fondamentale ottenuta domenica sera contro l‘Inter. I gol di Milinkovic e Immobile hanno affossato i nerazzuri, spingendo la Lazio ad un solo punto dalla Juventus.

Le prossime partite di campionato

Saranno decisive le prossime partite per i ragazzi di Inzaghi, che da qui fino al termine del campionato giocheranno 14 finali. Il prossimo match vedrà impegnati i biancocelesti nella sfida contro il Genoa domenica alle 12:30. I tifosi, anche in questa circostanza, hanno risposto presente, esaurendo tutto il settore ospiti. La società continua a spingere sull’acceleratore e proprio giovedì saranno messi in vendita i biglietti per il match contro il Bologna, in programma sabato 29 febbraio alle 15:00. Oggi, dopo la giornata di pausa, sono ripresi gli allenamenti a Formello con Milinkovic che vuole ancora risultare decisivo. Sicuramente, per la trasfera di Genova mancheranno lo squalificato Luiz Felipe e l’infortunato Senad Lulic.

Le parole sul mondo Lazio

Il patron biancoceleste, dopo gli ottimi risultati della sua squadra, è tornato a parlare di Scudetto e dei suoi pupilli. Tra gli ex laziali, invece, troviamo uno scatenato Massimo Oddo che esalta il gioco della Lazio. Anche Christian Vieri, che si era espresso già prima del match contro i nerazzurri, crede nel sogno. Il cholo Simeone e Jurgen Klopp, impegnati questa sera nel match di Champions League che li vedrà rivali, tifano per i biancocelesti, esaltandone il gioco e la qualità. Bruno Giordano “impone” alla Lazio di lottare per lo scudetto fino alla fine. Eriksson, invece, l’ultimo allenatore ad aver vinto con i biancocelesti il tanto ambito trofeo è sicuro che questa Lazio possa ripetersi. Anche Briga, dopo la sua esibizione nel pre-match di domenica, ha parlato delle possibilità della sua squadra del cuore. Tra gli ex bianconeri invece hanno parlato della candidatura della Lazio al titolo sia Ciro Ferrara che Moggi. Cafù, invece, è rimasto cauto, definendo il campionato molto equilibrato. Il tanto acclamato uomo di mercato Olivier Giroud è, infine, tornato a parlare di quanto successo a gennaio. Mentre l’ex attaccante, Simone Tiribocchi, ha analizzato tatticamente il match tra Lazio e Inter.

