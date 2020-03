Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Continua l’emergenza in Italia e diventa sempre più difficile programmare una ripresa delle competizioni sportive. Proprio per questo, Arturo Diaconale non vuole che vengano fatti gli interessi solo di alcuni per quanto concerne la fine del campionato. Intanto è stata programmata una conference call per deciderne le sorti.

Le notizie sul mondo Lazio

La società continua a concentrarsi sul mercato e Tare pensa soprattutto a rinforzare la difesa. Il Barcellona continua a tenere d’occhio Luiz Felipe. Nel frattempo Ciro Immobile e Lucas Levia continuano a dare il buon esempio allenandosi a casa e rispettando le regole. Claudio Lotito pensa invece all’ipotesi del ritiro per la ripresa effettiva degli allenamenti.

Le parole di oggi

Sinisa Mihajlovic, che più di tutti è preoccupato per il suo stato di salute, è tornato a parlare del campionato strizzando l’occhio ai biancocelesti. Per quanto riguarda Euro2020 si fa concreta l’ipotesi di disputare la competizione a ottobre e novembre 2020. A Roma intanto apre un nuovo ospedale e gli psicologi consigliano i comportamenti da mettere in atto in questa situazione. Il difensore della Juventus, Rugani, ha raccontato la sua reazione dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ha chiesto all’Europa di adattarsi ai comportamenti italiani. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha analizzato l’andamento della malattia. Anche il presidente dell’AIA Nicchi è intervenuto sul tema che sta sconvolgendo il mondo. Altri calciatori sono intevenuti per parlare in questo momento difficile, tra cui Lucas Biglia, Antonio Floro Flores ed Edinz Dzeko. Il presidente del Cagliari, Antonio Giulini, si dice contrario all’ipotesi di playoff e playout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.