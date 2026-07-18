La protesta continua: abbonamenti a picco, appena 1600 le tessere vendute

E’ iniziata la campagna abbonamenti della Lazio, ma la decisione della tifoseria è chiara: disertare lo stadio per la prossima stagione, ecco i dati sulle tessere sottoscritte.

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I dati sugli abbonamenti della Lazio: quante tessere sono state sottoscritte

AGGIORNAMENTO 18 LUGLIO – Secondo le indiscrezioni, riportate da Il Tempo, finora sarebbero state sottoscritte circa 1.600 tessere, un dato lontanissimo rispetto alle 29mila e passa della scorsa stagione. Come si sa, il 22 luglio la Lazio comunicherà il dato della fase relativa ai rinnovi. Fino al 21 luglio, infatti, resta attiva la possibilità di confermare il proprio posto o scegliere tra quelli rimasti. L’obiettivo di raggiungere almeno le 6mila tessere della stagione 2016-17, a oggi, appare molto complicato. Molti tifosi, inoltre, starebbero rinnovando soltanto per conservare il proprio posto, senza l’intenzione di frequentare lo stadio.

La prima fase, riservata ai vecchi abbonati, è già cominciata e resterà aperta fino al 15 luglio e consentirà di confermare il proprio posto. Dal 23 luglio invece partirà la vendita libera nel frattempo però la risposta dei tifosi laziali sembra piuttosto chiara: come riportato dal Corriere dello Sport, nelle prime 24 ore della prelazione, solamente un centinaio di abbonamenti sono stati confermati. L’obiettivo della protesta era proprio questo: non portare altri soldi nelle casse della Lazio e di Lotito. Se i numeri continueranno ad essere questi, il presidente si troverà a perdere moltissimi milioni, rispetto a quelli incassati grazie ai 30 mila abbonati dello scorso anno.

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