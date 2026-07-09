La protesta continua: solo cento abbonamenti in 24 ore

E’ iniziata la campagna abbonamenti della Lazio, ma la decisione della tifoseria è chiara: disertare lo stadio per la prossima stagione, ecco i dati delle prime 24 ore di prelazione:

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I dati delle prime 24 degli abbonamenti della Lazio

La prima fase, riservata ai vecchi abbonati, è già cominciata e resterà aperta fino al 15 luglio e consentirà di confermare il proprio posto. Dal 23 luglio invece partirà la vendita libera nel frattempo però la risposta dei tifosi laziali sembra piuttosto chiara: come riportato dal Corriere dello Sport, nelle prime 24 ore della prelazione, solamente un centinaio di abbonamenti sono stati confermati. L’obiettivo della protesta era proprio questo: non portare altri soldi nelle casse della Lazio e di Lotito. Se i numeri continueranno ad essere questi, il presidente si troverà a perdere moltissimi milioni, rispetto a quelli incassati grazie ai 30 mila abbonati dello scorso anno.

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