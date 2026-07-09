NOTIZIE
La protesta continua: solo cento abbonamenti in 24 ore
E’ iniziata la campagna abbonamenti della Lazio, ma la decisione della tifoseria è chiara: disertare lo stadio per la prossima stagione, ecco i dati delle prime 24 ore di prelazione:
Leggi anche: Raduno Lazio, si riparte tra mille incognite
I dati delle prime 24 degli abbonamenti della Lazio
La prima fase, riservata ai vecchi abbonati, è già cominciata e resterà aperta fino al 15 luglio e consentirà di confermare il proprio posto. Dal 23 luglio invece partirà la vendita libera nel frattempo però la risposta dei tifosi laziali sembra piuttosto chiara: come riportato dal Corriere dello Sport, nelle prime 24 ore della prelazione, solamente un centinaio di abbonamenti sono stati confermati. L’obiettivo della protesta era proprio questo: non portare altri soldi nelle casse della Lazio e di Lotito. Se i numeri continueranno ad essere questi, il presidente si troverà a perdere moltissimi milioni, rispetto a quelli incassati grazie ai 30 mila abbonati dello scorso anno.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Gila saluta la Lazio, è fatta con il Milan: un affare da 85 milioni di euro totali!
-
CALCIOMERCATO LAZIO17 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO17 ore ago
Provedel all’Inter, ci siamo: i nerazzurri comunicano l’acquisto
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Diogo Leite si è svincolato: la Lazio resta alla finestra nonostante le difficoltà