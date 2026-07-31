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INTERVISTE

L’Olimpico potrebbe ospitare la finale di Euro 2032

Published

2 ore ago

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Lo Stadio Olimpico

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha concesso un’intervista al Messaggero per fare il punto sui nuovi stadi in vista degli Europei del 2032, che saranno ospitati anche dall’Italia: nella circostanza, ha parlato anche di una possibile finale all’Olimpico.

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L’intervista di Abodi sugli EUropei 2032 e l’Olimpico

“L’obiettivo è quello di poter associare a cinque stadi “titolari” una piccola squadra di “riserve” pronte per qualsiasi esigenza. Questi cinque stadi, che sembrano riserve, sono in realtà un patrimonio per il calcio italiano, che deve servire a dare stimoli anche a quelli che non si sono candidati”.

Stadi e città in vista di Euro 2032

“L’Allianz Stadium ha bisogno solo di piccoli ritocchi. L’Olimpico può ambire a candidarsi come sede della finale, non solo per ciò che è già ma per ciò che è pronto a diventare con un piano di investimento che lo renderà più funzionale. L’obiettivo è tornare a una capienza di 80.000 posti. Verranno creati gli sky-box che arricchiranno l’impianto”.

Napoli è competitiva, il piano è convincente e il presidente della Regione Fico, così come il sindaco Manfredi hanno garantito. Firenze e Cagliari sono avanti, Bologna, Genoa e Verona leggermente più indietro, vedremo”.

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