L’Olimpico potrebbe ospitare la finale di Euro 2032

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha concesso un’intervista al Messaggero per fare il punto sui nuovi stadi in vista degli Europei del 2032, che saranno ospitati anche dall’Italia: nella circostanza, ha parlato anche di una possibile finale all’Olimpico.

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L’intervista di Abodi sugli EUropei 2032 e l’Olimpico

“L’obiettivo è quello di poter associare a cinque stadi “titolari” una piccola squadra di “riserve” pronte per qualsiasi esigenza. Questi cinque stadi, che sembrano riserve, sono in realtà un patrimonio per il calcio italiano, che deve servire a dare stimoli anche a quelli che non si sono candidati”.

Stadi e città in vista di Euro 2032

“L’Allianz Stadium ha bisogno solo di piccoli ritocchi. L’Olimpico può ambire a candidarsi come sede della finale, non solo per ciò che è già ma per ciò che è pronto a diventare con un piano di investimento che lo renderà più funzionale. L’obiettivo è tornare a una capienza di 80.000 posti. Verranno creati gli sky-box che arricchiranno l’impianto”.

“Napoli è competitiva, il piano è convincente e il presidente della Regione Fico, così come il sindaco Manfredi hanno garantito. Firenze e Cagliari sono avanti, Bologna, Genoa e Verona leggermente più indietro, vedremo”.

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