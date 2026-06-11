Abodi: “Lotito ha vinto diversi trofei, ma se nel calcio togli il cuore levi tutto!”

Il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, nel corso della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, ha parlato del difficile momento della sua squadre del cuore – la Lazio – e del presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Abodi su Lotito nell’intervista sulla Lazio

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – “Sono un appassionato e un abbonato in Tribuna Tevere. Lo rifarò? Sono sotto spesa, devo fare economia e delle scelte (ride, ndr). A me piacerebbe una società in salute sia dal punto di vista finanziario che nelle relazioni con la comunità e nell’empatia”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, ospite a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sul momento vissuto dal club biancoceleste. “Lotito? Negli anni ha fatto squadre che hanno vinto diversi trofei. Ma se nel calcio levi il cuore levi una parte determinante“, conclude.

Redazione Lazionews.eu

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