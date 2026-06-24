Abodi: “Incontrerò Malagò, serve una riorganizzazione”

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’imminente incontro con il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò e del futuro della Nazionale italiana.

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Le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Domani pomeriggio l’incontro con Malagò: parleremo di temi che conosciamo molto bene e trattiamo da anni. Mi auguro ci siano le condizioni per fare riforme importanti. Serve prima una riorganizzazione, è più importante il programma rispetto all’elevato consenso”.

Abodi sul futuro ct della Nazionale.

“Quella è una prerogativa del presidente federale. Qualunque decisione andrà bene perché sarà il Ct della Nazionale azzurra. Il nome del Ct e del dt sono importanti, ma bisogna avere un’organizzazione che mi auguro possa essere determinata da un nuovo assetto del club Italia. Credo che bisogni partire da qua”.

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