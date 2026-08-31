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Abodi sulla protesta dei laziali: “Il calcio senza tifosi non esiste, vanno rispettati”

Published

5 ore ago

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Abodi intervista protesta tifosi Lazio Lotito

Il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della Viterbo Half Marathon, ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito, nella scelta di disertare lo stadio Olimpico.

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Le parole di Abodi nell’intervista sulla protesta dei tifosi contro Lotito

È del tutto evidente che il calcio senza i tifosi non può esistere e quando i tifosi fanno un passo indietro, anche dolorosamente, è un indicatore di malessere che de deve essere analizzato, deve essere compreso e credo che debba essere anche un po’ rispettato“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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11 Napoli 3 2
12 Sassuolo 3 2
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