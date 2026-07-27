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Abodi: “Flaminio? Non rientra negli stadi di gara per Euro 2032”

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3 ore ago

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Abodi intervista Flaminio Euro 2032

Il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto dello stadio della Roma, ha parlato dello Stadio Flaminio e di Euro 2032: ecco le sue parole.

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Le parole di Abodi nell’intervista sul Flaminio ed Euro 2032

“Lo stadio Flaminio per la Lazio? Non rientra negli stadi di gara per gli Europei del 2032, può rientrare magari in quello degli allenamenti, non a caso ho parlato di settimane o mesi, perché non possiamo rischiare che qualcosa crolli. Non credo possa restare altri mesi così si dovrà trovare una destinazione. Credo che entro l’8 agosto ci sia la scadenza per il pubblico interesse e questo definisce il percorso pubblico del Flaminio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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