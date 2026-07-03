Abodi sulla protesta dei tifosi biancocelesti: “Comprendo certi sentimenti profondi e corretti”

Presente all’inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia a Roma, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato la protesta dei tifosi della Lazio verso la società ai media presenti.

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Abodi sula protesta dei tifosi biancocelesti

“Comprendo i sentimenti, soprattutto quando sono profondi, sinceri e corretti. Quindi mi aspetto correttezza, rispetto e amore”.

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