ACCADDE OGGI, 5 novembre: auguri D’Amico, Djordjevic eroe di Coppa

ACCADDE OGGI 5 NOVEMBRE – La rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia della Lazio e non solo.

Accadde oggi 5 novembre

LAZIO – Il 5 novembre 1954 vede la luce uno dei giocatori più importanti e soprattutto talentuosi che i tifosi laziali abbiano mai visto giocare. Parliamo di Vincenzo D’Amico, nato a Latina e bambino prodigio anche se un po’ indisciplinato. Genio e sregolatezza, molto legato ai piaceri della tavola e spesso fuori forma anche se in buona parte compensata dal talento cristallino. Palla al piede è spesso imprendibile, qualità ed eleganza incredibili.

Esordisce a 17 anni in Serie B con la maglia biancoceleste ma due gravi infortuni ne mettono a repentaglio la carriera. D’Amico ne esce grazie alla sua tempra e ricomincia, Maestrelli lo osserva e punta su di lui facendolo debuttare in Serie A nell’ottobre del ’73. ‘Vincenzino’ si conquista la fiducia col passare del tempo e diventa una pedina importantissima in quella Lazio, fino al primo gol contro il Bologna che lo fa scoppiare in lacrime.

IL LEGAME CON LA LAZIO E MAESTRELLI – Quella biancoceleste ormai è la sua maglia, la sua casa, ha 19 anni ma il legame è già di quelli profondi. Dopo qualche inciampo trova la rete anche nel derby e alla fine della stagione è campione d’Italia, premiato anche come miglior giocatore esordiente della Serie A e miglior giovane. Inizia però la parabola discendente della Lazio, che coincide con la malattia di Maestrelli, Vincenzo ne risente ma comincia anche a responsabilizzarsi in maniera importante caricandosi la squadra sulle spalle.

Tommaso era per lui un padre, che lo ha fatto crescere come atleta e come uomo. Curioso ma significativo come Maestrelli avesse preso letteralmente in custodia il ‘ragazzino’, sequestrandogli soldi e patente per controllarne le finanze ed evitare eccessi. Controllava in maniera certosina anche i suoi movimenti a tavola grazie anche a Wilson: “Mi sentivo un deficiente, ma gli devo la carriera”, disse D’Amico di lui.

D’AMICO E’ LA LAZIO, MA QUANTI TORMENTI – Quando la carriera del Golden Boy sta per decollare definitivamente arriva un altro grave infortunio che gli fa saltare un’altra stagione, dove stava facendo faville in coppia con un certo Giordano. Siamo nel 1977, Vincenzo ha la forza di rialzarsi, di rifiutare l’Inter per dedicarsi anima e corpo a quella che ormai è diventata la sua Lazio. Negli anni bui delle condanne per il calcioscommesse D’Amico è l’ancora di salvezza dell’Aquila, la classe sopraffina che praticamente da sola la riesce a salvare dal baratro della C. La stagione di lontananza a Torino non fa che rafforzare il legame con questi colori, perché Vincenzino, nel frattempo diventato capitano, ormai non riesce a star lontano dalla Lazio.

In una società che naviga in acque tormentatissime è lui la stella polare che tiene a gallo tutto quanto. Il simbolo di tutta la sua carriera biancazzurra è sicuramente il match contro il Varese di Fascetti, Serie B 1982, quando sotto 2-0 con il destino della Lazio praticamente segnato da una retrocessione ormai imminente, salì in cattedra segnando una tripletta storica. La sua classe era rimasta intatta, così come la capacità di risolvere le partite. Finirà poi la sua carriera con la Ternana ancora tormentato dagli infortuni, ma in tempo per essere inserito di diritto tra gli uomini più importanti della storia della Lazio.

5 novembre 2015. Oggi un esubero, fuori Rosa, in rotta di collisione con la società. Ieri, eroe di Coppa. La parabola discendente di Filip Djordjevic ha toccato probabilmente il punto più basso negli ultimi giorni dello scorso calciomercato, quando ha rifiutato un po’ tutte le possibili destinazioni. Ma due anni precisi fa, l’attaccante serbo fu protagonista di una serata indimenticabile, con due gol segnati in meno di mezz’ora e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria norvegese della sua Lazio, in casa del Rosenborg, valida per il girone G di Europa League.

I biancocelesti di Pioli si presentano in Scandinavia con molte seconde linee in vista del derby. Djordjevic, che in carriera non aveva mai segnato in Europa, apre le danze dopo 9′, con un gran colpo di testa su angolo di Kishna, e si ripete 20 minuti più tardi, stavolta di sinistro, dopo un rapido uno-due con Onazi. La Lazio vince 2-0 al Lerkendal Stadion di Trondheim e si tratta del terzo successo consecutivo nella competizione, ipotecando così la qualificazione ai sedicesimi di finale.

SPORT – Il 5 novembre 1994 il quarantacinquenne George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer.

STORIA – Il 5 novembre 2006 Saddam Hussein, ex dittatore iracheno, viene condannato a morte nel processo di primo grado.

STORIA – 5 novembre 1911. L’Italia giolittiana è impegnata in guerra con l’Impero Ottomano, in forte declino. Si combatte in Libia, cercando di sottrarre territori al nemico turco. L’offensiva italiana è caldeggiata da Austria e Germania, timorose che la Russia possa estendere la propria influenza negli Stretti, sui Balcani e, quindi, fino al Mediterraneo: così, il 5 novembre 1911, Giolitti annette all’Italia sia la Tripolitiana, che la Cirenaica, spostando poi il fronte di guerra nel Mar Egeo.

MUSICA – Il 5 novembre 1989 muore a New York all’età di 85 anni Vladimir Horowitz, uno dei pianisti più celebri ed acclamati a livello mondiale.

CINEMA – Il 5 novembre 1913 nasce Vivien Leigh, attrice vincitrice del Premio Oscari per ‘Via col vento’ e ‘Un tram chiamato desiderio’.

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