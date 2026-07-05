ACCADDE OGGI, 6 luglio: Juventus-Lazio 3-3: si chiude il campionato 1946/47

ACCADDE OGGI 6 LUGLIO – La rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia della Lazio e non solo.

Accadde oggi 6 luglio

LAZIO – 6 Luglio 1947. Allo stadio Comunale di Torino va in scena l’ultima giornata di campionato tra Juventus e Lazio. I capitolini si schierano con Gradella, Cassano, Alzani, Gualtieri, Brunetti, Puccinelli, Magrini, Koenig, Flamini, Ferri per ottenere i due punti.

Ci sono circa 4000 spettatori, c’è una temperatura molto afosa e ad arbitrare la sfida è il Sig. Bonivento di Venezia. Al 10′ i padroni di casa sbloccano il match con Magni. Dopo 180 secondi gli ospiti pareggiano grazie a Flamini. Al 27′ i bianconeri passano in vantaggio, a firmare il 2-1 è Boniperti. Al minuto 47, l’attaccante classe 1928, realizza una doppietta: 3-1. I biancocelesti al 47′ accorciano le distanze con Koenig, è 3-2. Al minuto 55 la Lazio pareggia con il gol di Alzani. La partita termina 3-3, i capitolini chiudono il campionato a 36 punti mentre i piemontesi a 53.

SPORT. 6 luglio 1982. Italia-Brasile 3-2 ai Mondiali di Spagna: la tripletta di Paolo Rossi porta gli azzurri verso il titolo.

STORIA – 6 luglio 1415. Jan Hus viene arso sul rogo a Costanza: il riformatore religioso boemo è condannato per eresia dal Concilio.



6 luglio 1535. Tommaso Moro (Thomas More) decapitato a Tower Hill, a Londra, per essersi rifiutato di riconoscere Enrico VIII come capo della Chiesa d’Inghilterra. Umanista, autore di Utopia, canonizzato nel 1935; nel 2000 Giovanni Paolo II lo proclama patrono degli statisti e dei politici.

6 luglio 1785. Il dollaro viene adottato come valuta ufficiale dagli Stati Uniti.

MEDICINA – 6 luglio 1885. Il primo vaccino antirabbico sull’uomo. Louis Pasteur inocula il suo siero sperimentale a Joseph Meister, un bambino di nove anni morso da un cane rabbioso. È una scommessa enorme, perché Pasteur non è nemmeno medico, ma il piccolo sopravvive, e la medicina fa un passo decisivo nella lotta contro le malattie infettive. Non a caso è a questa data che si ispira la Giornata mondiale delle zoonosi.

Redazione Lazionews.eu

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