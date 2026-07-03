ACCADDE OGGI, 4 luglio: Piola fa tripletta in Europa

ACCADDE OGGI 4 LUGLIO – La rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia della Lazio e non solo.

Accadde oggi 4 luglio

LAZIO – 4 Luglio 1937. Siamo all’andata del quarto di finale della Coppa dell’Europa centrale tra Lazio e Grasshoppers. I biancocelesti mandano in campo Blason, Zacconi, Monza, Baldo, Viani, Milano, Busani, Marchini, Piola, Camolese e Costa per puntare alla vittoria.

Allo stadio del P.N.F. ci sono 6.000 spettatori. Il terreno è leggermente scivoloso per la pioggia caduta all’inizio dell’incontro. Alle ore 17.30 il Sig. Mienz (Austria) dà il fischio d’inizio. Ci vogliono 5 minuti per sbloccare la gara con la rete di Fauguel, ospiti in vantaggio. Al 14′ c’è il pareggio dei padroni di casa con Busani. Al 31′ la Lazio passa in vantaggio grazie a Marchini. Dopo 180 secondi Piola porta il risultato sul 3-1. Al 75′ Busani firma il suo secondo gol. Al 77′ Silvio Piola mette a segno una doppietta e dopo 7 minuti è l’ora della tripletta: la gara finisce 6-1 per i biancocelesti.

LAZIO – 4 Luglio 1937. Siamo all’andata del quarto di finale della Coppa dell’Europa centrale tra Lazio e Grasshoppers. I biancocelesti mandano in campo Blason, Zacconi, Monza, Baldo, Viani, Milano, Busani, Marchini, Piola, Camolese e Costa per puntare alla vittoria.

Allo stadio del P.N.F. ci sono 6.000 spettatori. Il terreno è leggermente scivoloso per la pioggia caduta all’inizio dell’incontro. Alle ore 17.30 il Sig. Mienz (Austria) dà il fischio d’inizio. Ci vogliono 5 minuti per sbloccare la gara con la rete di Fauguel, ospiti in vantaggio. Al 14′ c’è il pareggio dei padroni di casa con Busani. Al 31′ la Lazio passa in vantaggio grazie a Marchini. Dopo 180 secondi Piola porta il risultato sul 3-1. Al 75′ Busani firma il suo secondo gol. Al 77′ Silvio Piola mette a segno una doppietta e dopo 7 minuti è l’ora della tripletta: la gara finisce 6-1 per i biancocelesti.

SCIENZE – 4 luglio 1054. Nella costellazione del Toro esplode una supernova (SN 1054), osservata e documentata dagli astronomi cinesi dell’epoca, che rimase visibile in pieno giorno per settimane. Da questo evento si formò quella che oggi conosciamo come Nebulosa del Granchio.

STORIA – 4 luglio 1776. Il Congresso continentale approva la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti dal Regno di Gran Bretagna: è la data ufficiale della nascita degli USA, celebrata ogni anno come Independence Day.

Redazione Lazionews.eu

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