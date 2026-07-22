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INTERVISTE

Accardi: “La Lazio non fa colpi ad effetto sul mercato, sono gli standard di Lotito”

Published

6 ore ago

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Il presidente della Lazio Claudio Lotito Lazionews.eu

L’operatore di mercato Beppe Accardi ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale tra i temi toccati ha risposto anche ad una domanda sui movimenti di calciomercato della Lazio.

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Accardi sul mercato della Lazio

“La Lazio di Gattuso? Ha sempre ragionato così, niente colpi ad effetto. Nei mercati non ha mai impressionato, fa parte degli standard di Lotito”.

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