INTERVISTE
Accardi: “La Lazio non fa colpi ad effetto sul mercato, sono gli standard di Lotito”
L’operatore di mercato Beppe Accardi ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale tra i temi toccati ha risposto anche ad una domanda sui movimenti di calciomercato della Lazio.
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Accardi sul mercato della Lazio
“La Lazio di Gattuso? Ha sempre ragionato così, niente colpi ad effetto. Nei mercati non ha mai impressionato, fa parte degli standard di Lotito”.
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