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Il saluto dei tifosi alla squadra prima di Lazio Parma (FT & VD)
In occasione di Lazio Parma del 24 ottobre 2026, alle ore 18:45 il tifo organizzato si ritroverà sotto la Curva Nord per accogliere il pullman della squadra: il racconto live del saluto dei supporter biancocelesti ai ragazzi di Gattuso.
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In DIRETTA il saluto dei tifosi alla squadra poco prima di Lazio Parma.
ORE 18:40 – Intonati i classici cori contro Lotito.
ORE 18:35 – L’arrivo del pullman, precedentemente previsto per le 18:45, avverrà intorno alle 19:10, come segnalato dai leader della tifoseria organizzata
ORE 18:20 – Più di 500 tifosi già pronti ad accogliere il pullman della Lazio sotto la Nord
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|7
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|10
|7
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Sassuolo
|8
|7
|14
|Monza
|7
|8
|15
|Bologna
|5
|7
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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