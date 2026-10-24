Connect with us

NOTIZIE

Il saluto dei tifosi alla squadra prima di Lazio Parma (FT & VD)

Published

34 minuti ago

on

accoglienza squadra tifosi lazio parma diretta live

In occasione di Lazio Parma del 24 ottobre 2026, alle ore 18:45 il tifo organizzato si ritroverà sotto la Curva Nord per accogliere il pullman della squadra: il racconto live del saluto dei supporter biancocelesti ai ragazzi di Gattuso.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA – Hidenori: “Signori e Nesta i miei idoli, amo la Lazio. Lotito? Deve andare via!”

In DIRETTA il saluto dei tifosi alla squadra poco prima di Lazio Parma.

ORE 18:40 – Intonati i classici cori contro Lotito.

ORE 18:35 – L’arrivo del pullman, precedentemente previsto per le 18:45, avverrà intorno alle 19:10, come segnalato dai leader della tifoseria organizzata

ORE 18:20 – Più di 500 tifosi già pronti ad accogliere il pullman della Lazio sotto la Nord

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 7
9 Juventus 11 7
10 Napoli 10 7
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Sassuolo 8 7
14 Monza 7 8
15 Bologna 5 7
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI