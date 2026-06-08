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Un ex Lazio al Genoa da De Rossi? Ecco di chi si tratta

Published

1 giorno ago

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Daniele De Rossi

Un ex calciatore della Lazio, nello specifico Francesco Acerbi, in uscita dall’Inter con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, potrebbe approdare alla corte di De Rossi al Genoa: le ultime.

Leggi anche: Franceschini, ex Lazio: “Con l’Italia U17 abbiamo fatto qualcosa di eccezionale”

Acerbi al Genoa da De Rossi? Le ultime sull’ex Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Francesco Acerbi, ex Inter e in biancoceleste dal 2018 al 2022, potrebbe approdare al Genoa alla corte di Daniele De Rossi, storica bandiera della Roma. Il difensore classe 1988 è a fine carriera e con i liguri potrebbe ritrovare la titolarità che nelle ultime stagioni aveva perso.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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