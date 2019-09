CLUJ LAZIO ACERBI – Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste e a Sky per commentare l’ennesima rimonta subita e il ko contro il Cluj per 2-0: queste le sue dichiarazioni.

Sulla gara

“Ci manca qualcosa, quel pizzico in più che bisogna tirare fuori. Per fortuna siamo all’inizio, bisogna star su con la testa. Morale su, e cercare di vincere con il Parma. Analizzeremo gli errori, c’è tempo. Basta un po’ di voglia, determinazione e cattiveria. Siamo forti, ci risolleveremo. Le occasione le creiamo, bisogna credere più in noi stessi. Dobbiamo non accusare la stanchezza, gli altri pedalano e noi crolliamo. Bisogna farsi un esame di coscienza, guardarsi dentro e darsi delle risposte, essendo umili.“

Sull’atteggiamento

“Bisogna guardare avanti, giochiamo bene ma ci manca qualcosa. Siamo all’inizio, non abbiamo fatto due partite. Tra due giorni si gioca con il Parma e se si vince poi affronti la trasferta di San Siro con più consapevolezza. Il Cluj è una buona squadra, fisica. Nella ripresa ci manca quel pizzico che nessuno riesce a tirare fuori. Morale su, è solo la prima partita del girone. Con voglia e cattiveria ci risolleveremo. Dobbiamo dare di più, non sentire la stanchezza e andare oltre. Se gli altri ci riescono, noi non saremo da meno”.