Tempo di lettura: < 1 minuto

ACERBI PAIDEIA NAPOLI – Domenica 20 dicembre alle 20:45, la Lazio sfida il Napoli di Gennaro Gattuso. Il mister biancoceleste Simone Inzaghi ha voglia di invertire la rotta delle ultime giornate di campionato e tornare a vincere. Per raggiungere questo obiettivo, sarebbe importante recuperare il pilastro della difesa, Francesco Acerbi. Il Leone questa mattina si è presentato in Paideia per svolgere dei controlli. La speranza è quella di avere il via libera per poter giocare contro i partenopei. Una cosa è certa: il difensore sta facendo di tutto per esserci.

Acerbi in Paideia

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.