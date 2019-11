ACERBI – Francesco Acerbi sta scalando sempre più le gerarchie della nazionale allenata da Roberto Mancini. Il difensore biancoceleste ha collezionato finora 6 presenze con la maglia dell’Italia (4 con l’attuale Ct), e viaggia sempre più verso una convocazione per Euro 2020. In più lo scorso venerdì, l’ex Sassuolo si è riscoperto anche goleador in azzurro segnando alla Bosnia nel 3-0 complessivo.

Acerbi, 66 su 67

Come riporta il Corriere dello Sport, da quando veste la maglia della Lazio Francesco Acerbi ha disputato 66 partite su 67. Il difensore biancoceleste ha saltato soltanto una gara per squalifica, lo scorso gennaio contro la Juventus.