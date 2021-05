Acerbi in difficoltà contro Dzeko: seconda espulsione con la maglia della Lazio

- Advertisement -

ACERBI ROMA LAZIO – Uno dei pilastri difensivi della Lazio di Inzaghi è Francesco Acerbi. Il centrale italiano, però, nel derby contro la Roma non è riuscito ad offrire una prestazione di livello. Senza di lui tutta la retroguardia non è riuscita a controllare l’offensiva giallorossa.

Acerbi, seconda espulsione con la maglia della Lazio

Qualcosa scricchiola in casa biancoceleste. Come riporta Il Corriere dello Sport, non è passata inosservata l’occhiataccia di Acerbi rivolta verso la panchina dopo aver ricevuto il secondo giallo e la conseguente espulsione. Due falli commessi su Dzeko, che ieri sera è sfuggito al nazionale italiano. Per il leone questa è solamente la seconda espulsione da quando indossa l’aquila sul petto (l’ultima risaliva al Napoli nella stagione 2018/2019). Il mister biancoceleste, che solitamente sostituisce i giocatori ammoniti, ha voluto dare fiducia al numero 33 che però si è fatto beffare dal bosniaco e lo ha trattenuto in ripartenza. Niente da fare, quindi, per il sogno Champions League che la Lazio dovrà rimandare alla prossima stagione.