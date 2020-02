Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ACERBI INFORTUNIO – Uno stop inaspettato e che non ci voleva quello occorso a Francesco Acerbi, costretto ad alzare bandiera bianca prima dell’ultima sfida contro il Genoa. Al suo posto Vavro ha disputato una buona gara dimostrandosi più affidabile del previsto ed anche per il match contro il Bologna si gioca una maglia da titolare. Inzaghi comunque spera di recuperare il “leone” il prima possibile e di poterlo ripiazzare al centro della sua difesa.

Controlli in Paideia per Acerbi

Intanto stamane il numero 33 si è sottoposto ad esami strumentali in Paideia per monitorare la sua situazione. I risultati fanno sorridere i biancocelesti dato che il giocatore sta meglio. Rimane indisponibile per il Bologna ma a Bergamo contro l’Atalanta sicuramente ci sarà.

