INTERVISTE
Acerbi non dimentica Inzaghi: “E’ l’allenatore che ha inciso di più”
In un’intervista concessa ai microfoni di Mediaset, Francesco Acerbi ha parlato del rapporto speciale con Simone Inzaghi e l’ha confrontato con il legame mai davvero sbocciato con Cristian Chivu. Ecco le sue parole.
LEGGI ANCHE: Giovanili Lazio, si cambia in difesa: un ingresso per un’uscita
Le parole di Acerbi sul confronto fra Chivu e Inzaghi
“Chivu? Io giocavo, lui allenava. Mi sono messo a disposizione. Io, per dire, voglio bene anche a Inzaghi però sono quei rapporti che tu sei l’allenatore, io sono il giocatore. Simone mi ha dato molta fiducia ma io l’ho ripagata altrettanto. Questa è la cosa che poi ti porta rispetto reciproco. Inzaghi? Ne ho avuto tanti che mi hanno lasciato qualcosa. Con lui ho vinto, sono stato bene per sette anni e quindi è probabilmente quello che comunque ha inciso di più”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Gila al Milan: le prime parole dello spagnolo in rossonero
-
CALCIOMERCATO LAZIO22 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Provedel all’Inter, ci siamo: i nerazzurri comunicano l’acquisto
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Diogo Leite ha scelto l’Arabia: è vicino all’Al-Diriyah