Acerbi non dimentica Inzaghi: “E’ l’allenatore che ha inciso di più”

In un’intervista concessa ai microfoni di Mediaset, Francesco Acerbi ha parlato del rapporto speciale con Simone Inzaghi e l’ha confrontato con il legame mai davvero sbocciato con Cristian Chivu. Ecco le sue parole.

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Le parole di Acerbi sul confronto fra Chivu e Inzaghi

“Chivu? Io giocavo, lui allenava. Mi sono messo a disposizione. Io, per dire, voglio bene anche a Inzaghi però sono quei rapporti che tu sei l’allenatore, io sono il giocatore. Simone mi ha dato molta fiducia ma io l’ho ripagata altrettanto. Questa è la cosa che poi ti porta rispetto reciproco. Inzaghi? Ne ho avuto tanti che mi hanno lasciato qualcosa. Con lui ho vinto, sono stato bene per sette anni e quindi è probabilmente quello che comunque ha inciso di più”.

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