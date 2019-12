Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ACERBI NATALE – In periodo natalizio è tempo di regali e non si tira indietro neanche Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio ha lanciato, attraverso il suo profilo Instagram, un concorso che premierà il tifoso biancoceleste che riuscirà a raggiungere più like descrivendolo con una sola parola. Il regalo? La maglia che Acerbi ha indossata nella vittoria per 3-1 contro la Juventus in campionato. Questo l’annuncio del centrale difensivo: “Ormai è tradizione.

Voglio farvi un regalo di Natale.Tagga tre amici qui sotto, descrivimi con una parola e il commento che prenderà più like vincerà la mia maglietta indossata in campionato durante la partita Lazio-Juventus”.

Ecco il video: