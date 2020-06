Tempo di lettura: < 1 minuto

ACERBI LAZIO – Un leader dentro e fuori dal campo, un capitano senza fascia pronto a guidare la squadra verso traguardi sempre più ambiziosi. Francesco Acerbi è tornato a calcare i campi di Formello con la stessa grinta di tre mesi fa. La sua astinenza dal calcio era maggiore di quella dei suoi compagni. Aveva saltato gli ultimi due match contro Genoa e Bologna per uno stiramento, ora è tornato e non ha alcuna intenzione di mancare più neanche un minuto.

Acerbi, un over 30 di valore

La continuità è un marchio di fabbrica del Leone. Tra ottobre 2015 e gennaio 2019 ha giocato 149 gare di fila con le maglie di Sassuolo e Lazio e da quando è arrivato a Roma (2018) ha saltato solo tre match. Questa sua caratteristica ha contribuito a renderlo tra i giocatori over 30 più di valore. Come riporta una classifica stilata da Transfermarkt, infatti, Acerbi occupa il sesto posto tra gli italiani più costosi in Serie A. La Lazio lo pagò 10,5 milioni dal Sassuolo. Sul podio, al primo posto, troviamo Bonucci, quando passó dalla Juventus al Milan. Poi sempre di Bonucci, quando tornó a vestire la maglia bianconera. Al terzo posto l’acquisto di Angelo Peruzzi da parte della Lazio dall’Inter, per 17,9 milioni.

