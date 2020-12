Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CLUB BRUGGE ACERBI – La Lazio è pronta ad affrontare il Club Brugge nell’ultima giornata dei gironi di Champions League. Con una vittoria o un pareggio la squadra biancoceleste otterrà la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ai microfoni dei canali ufficiali del club e di Sky ha parlato Francesco Acerbi. Ecco le sue dichiarazioni.

Acerbi su Lazio Club Brugge

“Partita importantissima, la più importante della stagione. Ci giochiamo molto, abbiamo fatto tanto per arrivare qua e non vogliamo che ci sfugga questa occasione. Il campo è pesante, sarà una gara intensa. Loro vorranno vincere per passare il turno, noi uguale. Il match sarà deciso dagli episodi. Siamo pronti, vogliamo dare il massimo per rendere quella di oggi una serata storica”.

L’approccio alla partita

“Serve grossa umiltà. Ci giochiamo molto e vogliamo passare il turno. Dobbiamo essere uniti più che mai. Incontriamo una squadra che ha solo un risultato ed è la vittoria. Non ci pensiamo al fatto che abbiamo due risultati utili, stiamo pensando solo a vincere. Sarà una partita tosta”.

