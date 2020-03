Tempo di lettura: < 1 minuto

ACERBI SOCIAL – In questi giorni di isolamento forzato, Francesco Acerbi si sta prodigando per togliere più di qualche curiosità ai tifosi. Il difensore della Lazio, infatti, ha quasi un appuntamento fisso sui social col quale risponde a diverse domande dei fan. Nel corso del pomeriggio, con una diretta condivisa con Arturo Mariani, calciatore della Nazionale amputati, Acerbi ha parlato della situazione legata al Covid-19 e alla Serie A. Ecco le sue parole.

La ripresa del campionato

“Troppo presto per dire quando torneremo in campo. Basta guardarsi intorno per rendersi conto che tutto è ancora troppo incerto. La situazione evolve di continuo, per cui bisogna aspettare prima di prendere delle decisioni; si rischia di sbagliare scelte. Quando i numeri indicheranno qualcosa di buono, allora potremo tirare le somme e capire meglio il da farsi. L’importante è tenersi in forma adesso.”

Sulla malattia

“Quando ero malato non ho avuto paura di morire.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.