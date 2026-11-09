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Adani: “Il Napoli poteva prendere 6 goal dalla Lazio”

Published

36 minuti ago

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Adani commento Napoli Lazio

Durante le analisi della Domenica Sportiva, Daniele Adani ha condiviso con il pubblico il proprio commento circa Napoli-Lazio: secondo l’ex difensore quello dei biancocelesti è stato un dominio pressoché assoluto.

LEGGI ANCHE: Zazzaroni: “Lazio meglio del Napoli nel primo tempo. Ho visto cose spaventose”

Il commento di Adani su Napoli Lazio

“Dov’è stata la bella partita del Napoli? C’è stata una bella reazione per venti minuti. Veramente incredibile la serie di errori clamorosi. Nel primo tempo il Napoli poteva prende 6 gol dalla Lazio, giusti i fischi del Maradona. Dov’è la continuità, dov’è la ripresa, dov’è il carattere?”.

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