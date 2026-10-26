NOTIZIE
Adani: “La Lazio è una squadra con grande anima”
Durante la Domenica Sportiva Daniele Adani ha commentato il campionato e non ha potuto fare a meno di notare la grande anima della Lazio di quest’anno: ecco le sue parole.
LEGGI ANCHE: La formazione del Sassuolo, Aquilani ha un dubbio in attacco
Le parole di Adani sull’anima della Lazio
“La Lazio è una squadra che ha una grande anima, oltre a tutte le componenti che servono per fare un campionato di vertice e meritare. Il segnale del gol di Taylor, secondo me, ha un valore, perché circa un mese fa era stato mandato negli spogliatoi da Gattuso durante un allenamento per atteggiamenti che non andavano bene. Gli ha detto: “Vai a fare la doccia”, però poi lo rimette dentro, con calma, e fa un gol alla Frattesi, o alla Taylor, che è un po’ totale in mezzo al campo e fa un gol di qualità, di tempi e anche di tecnica. Saper utilizzare il metro giusto per un gruppo, quando hai attecchito, poi ti fa fare delle prestazioni complete. La mia ammirazione è riconfermata per Gattuso”
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE1 giorno ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose
-
CALCIOMERCATO LAZIO14 ore ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
INTERVISTE3 giorni ago
ESCLUSIVA – Hidenori: “Signori e Nesta i miei idoli, amo la Lazio. Lotito? Deve andare via!”