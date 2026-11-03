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Adani: “Un popolo che si ribella senza interesse è sano. Massimo rispetto per i laziali”

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3 ore ago

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Adani protesta tifosi Lazio Lotito parole

Durante il suo podcast, Vivaelfutbol, Lele Adani ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. Ecco riportato il suo commento.

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Le parole di Adani sulla protesta dei tifosi

“Io trovo nella scelta del tifo laziale molta coerenza, non entro nel merito perché non mi permetterei di sindacare su scelte che non riesco a decifrare a pieno da lontano, sono scelte dell’amore e della fede, ma la rispetto perché non c’è interesse: un popolo che si ribella senza interesse è un popolo sano. Dov’è la coerenza? Si trovano, si muovono, vivono insieme e amano stando distaccati, in teoria il primo male lo fanno a loro stessi ma è per un bene più grande, c’è coerenza di sentimento e di idee. Vanno in trasferta e lo fanno dominando, vincendo la partita prima della passione e poi in campo, perché Gattuso fa un calcio clamoroso”.

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