NEWS DELLA GIORNATA – Nel giorno del ricordo della scomparsa, 43 anni fa, di Maestrelli, la Lazio piange la morte di un altro grande ex: si tratta di Francesco Janich; ex difensore, tra gli eroi della vittoria biancoceleste della Coppa Italia del 1958. Intanto la squadra di Inzaghi non ha il tempo di festeggiare la vittoria che scende già in campo per preparare la gara contro la Juventus: seduta di scarico e Leiva da valutare per la gara contro i bianconeri. Grande giornata domani per i tifosi biancazzurri: apre il nuovo store ufficiale nel pieno centro di Roma, a via Propaganda.

Dicono di Lazio

La Lazio sorprende e convince. Tanto che, anche mister Gianpiero Gasperini è certo: “In Serie A le prime due posizioni sono già scritte, ma la Lazio ha fatto un exploit enorme”. Dello stesso avviso è anche Sconcerti: “Scudetto? La Lazio può giocarsela con Inter e Juventus”. Il giornalista celebre tifoso biancoceleste Cucchi aggiunge: “Dalla Lazio il miglior calcio in Serie A”.

Verso Lazio-Juventus

In casa Juventus, fervono già i preparativi per la gara contro i capitolini. Ramsey è già pronto: “Il prossimo sarà un big match!”. Anche Bentancur suona la carica, dopo il pareggio contro il Sassuolo che ha negato ai bianconeri il primo posto in campionato: “Ora pensiamo alla Lazio”.

Il resto delle news

Dopo i sorteggi per il girone di Euro 2020, il c.t. Mancini non si sbilancia: “Immobile o Belotti? Presto per dire chi sarà titolare”. Giornata di fumata nera in Lega. Niente presidente: il commissario sarà Cicala.