NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Giovedì 10 dicembre, la giornata si è aperta con la triste notizia della scomparsa di Paolo Rossi. L’ex attaccante della Juventus è stato un protagonista assoluto del Mondiale vinto dall’Italia nel 1982. A ricordarlo sono stati diversi esponenti del mondo del calcio come Dal Pino, Gravina, Platini e Infantino. La Lazio nel frattempo continua a prepararsi in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Una partita molto importante per i biancocelesti, che vogliono risalire la classifica. Ad arbitrare il match è stato designato Abisso. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha raggiunto un accordo con la Konami per aumentare la visibilità del club. Inoltre, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, è pronto a rinnovare il contratto a Simone Inzaghi. Il quale è riuscito a non perdere mai nel girone della massima competizione europea. Solo Eriksson ci era riuscito. Il vertice dovrebbe avvenire entro Natale. Nel frattempo, il tecnico piacentino sta decidendo che formazione schierare contro il Verona. In dubbio ci sono Ciro Immobile, che ha segnato in tutte le partite del gruppo F di Champions, Lucas Leiva e Luis Alberto, affaticati dopo gli ultimi impegni. Buone notizie arrivano da Vedat Muriqi, che sta provando a recuperare per essere disponibile nel match contro i gialloblù. Il capitano Senad Lulic, invece, si è sottoposto ad un nuovo intervento. La Lazio Women, dopo aver vinto la prima partita in casa, è pronta ad affrontare la Roma nel derby. Per quanto riguarda il Coronavirus, infine, l’attaccante del Cagliari Simeone è tornato negativo.

