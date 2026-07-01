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Salutano Pedro, Hysaj e Basic: quanto risparmia la Lazio
Il 30 giugno sono scaduti ufficialmente i contratti di Pedro, Hysaj e Basic, che salutano la Lazio dopo diversi anni nelle file biancocelesti: ecco quanto risparmierà il club capitolino dal loro addio.
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Addio di Pedro, Hysaj e Basic: la Lazio risparmia un tesoretto.
Da ieri Pedro e Hysaj sono ufficialmente svincolati dalla Lazio, così come Basic, che ha già trovato sistemazione al Venezia. In virtù della scadenza dei loro contratti, il club biancoceleste risparmierà circa 10 milioni dai loro ingaggi, cifra utilissimi per tentare di rientrare nella soglia dello 0,7% entro settembre.
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