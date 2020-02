Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO SPAL ADEKANYE – Questo pomeriggio la Lazio ha sconfitto per 5-1 la Spal. Bobby Adekanye, autore del suo primo gol in Serie A, ha parlato così del match in zona mista e ai microfoni della radio del club.

Le parole di Adekanye

“È un giorno importante per me, una grande emozione che non posso spiegare perché sognavo questo da quando avevo 5 anni e oggi voglio celebrarlo insieme alla squadra. Sono molto contento per la squadra che ha giocato una partita bellissima e dobbiamo continuare così. Subito ho pensato che oggi dovevo fare gol perché la squadra stava giocando bene. Sulla prima palla che mi ha dato Luis Alberto dovevo segnare dopo Lazzari mi ha fatto l’assist e ho fatto gol. Dal primo giorno mi sono trovato bene, con la squadra e con la società. Mi hanno aiutato molto e solo posso ringraziare la Lazio e i fan. Sono molto contento e voglio dare tutto per la Lazio“.



Adekanye sulla lotta scudetto

“Stiamo pensando partita dopo partita, chiaro che vorremmo vincere il campionato ma pensiamo passo dopo passo. Non guardiamo quello che ha fatto il Leicester, guardiamo a noi. Credo che posso migliorare molto perché gioco in una posizione differente rispetto a quando stavo in primavera, poi giocare con gente come Caicedo, Tucu e Immobile per me è più facile. Mi danno molti consigli”.

Adekanye

“La squadra nella prima parte ha giocato bene, Caicedo e immobile hanno fatto grandi cose insieme. Per me è stato facile, perchè i compagni avevano fatto tutto alla perfezione prima. Devo portare Lazzari a cena fuori, ma da soli (ride,ndr). Ha giocato una partita spettacolare e mi ha permesso di segnare. Ora dobbiamo mangiare bene, dormire bene e allenarci bene perchè questa settimana sarà dura“.

Dedica del gol

“A Stefan Derkum, perchè dal primo giorno mi ha aiutato ad integrarmi. Da quando sono piccolo sogno di vivere un’emozione del genere, non si può spiegare con le parole. Ringrazio la Lazio per questa opportunità, ora sono in prima squadra. Fare un gol in questo stadio è spettacolare”.

